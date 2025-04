En plus d’être laid (c'est quoi ce mega bandeau rouge ?), c'est quoi de petit disclaimer en bas des jaquettes de Zelda ?Nintendo nous prend pour des enfants en nous expliquant que c'est bien une version Switch 2 qui est sur la cartouche ou alors c'est la version Switch standard (sans les DLC en plus alors qu'il existe une version GOTY au Japon) avec une mise a jour qui se fera automatiquement ? 79 euros ? Vraiment ?Et ça là, c'est quoi ? Un jeu 3DS qui tient pas sur une cartouche ? Donc ça commence deja les fausses versions physiques ?(oui je sais, c'est SE, calmez-vous)