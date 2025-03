Jeux Vidéo

Note : Les fans de Pokémon sont sans doute les mieux placés pour connaître la durée de vie des supports physiques, puisque les cartouches des générations 1 et 2 ont commencé à tomber en panne ces dernières années à cause de défauts de batterie et de composants.

Note : Bien que plus récents, les Blu-ray devraient en réalité avoir une durée de vie plus courte que les CD.

Warner Bros. a récemment lancé un programme d’échange pour les personnes possédant des DVD touchés par une détérioration prématurée des disques, ce qui pourrait ressembler à une maladie bactérienne tout droit sortie de Cyberpunk 2077, mais qui est en réalité bien réelle. Le disc rot (ou "pourrissement des disques") est une dégradation chimique qui peut être causée par divers facteurs, mais dont l’issue est toujours la même : le disque devient illisible.C’est une fatalité inévitable pour les CD, DVD et même les Blu-ray. Les DVD sont censés durer entre 30 et 100 ans, et sachant que les plus anciens DVD jamais produits (Mars Attacks! et Twister, pour info) n’ont même pas encore 30 ans, il est clair que Warner Bros. a distribué des disques défectueux à un moment donné et tente maintenant de se rattraper en les échangeant. Je ne savais même pas que ce problème existait, mais il s’avère que les supports physiques ne sont pas aussi durables qu’on le croit. Tout finit par disparaître – même nos films. Même nos jeux.Le disc rot met un sacré coup à l’éternel débat entre physique et numérique. Les collectionneurs de jeux, qui critiquent (à juste titre) les éditeurs et plateformes pour leur façon de traiter les jeux numériques comme de simples locations pouvant être modifiées ou retirées à tout moment, aiment généralement vanter les mérites des jeux sur support physique. On n’est jamais vraiment propriétaire d’un jeu numérique, mais un disque, lui, nous appartient pour toujours. Je me suis toujours senti proche des fervents défenseurs du physique, mais apprendre que tous nos jeux disparaîtront un jour me fait voir les choses sous un autre angle.Cela ne signifie pas pour autant que la préservation est impossible. Contrairement au cinéma (90 % des films réalisés avant 1936 ont été définitivement perdus), les jeux vidéo sont suffisamment récents pour pouvoir être copiés, émulés et sauvegardés dans le cloud, leur permettant ainsi de "vivre pour toujours" (ou du moins jusqu’à la fin de l’univers). Ironiquement, la meilleure façon de préserver ses jeux physiques est d’en faire des copies numériques.Sur une échelle de temps de plusieurs siècles, peut-être que le fait que tous nos jeux deviennent illisibles après notre mort ne vous importe pas. Mais personnellement, l’idée de voir ma gigantesque collection de jeux se dégrader lentement me rend extrêmement mal à l’aise – même si je ne suis plus là pour le voir.Le disc rot est causé par l’oxydation, l’exposition aux UV et la contamination. Conserver ses jeux dans un environnement frais, sec et à faible humidité peut aider à prolonger leur durée de vie. Mais rien n’est infaillible. Certains disques, comme ceux que Warner Bros. remplace, finissent par se délaminer avec le temps, et on ne peut rien y faire. La colle qui maintient les couches du disque peut se désagréger et, une fois que cela arrive, le disque ne fonctionnera plus jamais.Vous pouvez repérer les signes de disc rot en observant le dessous du disque : s’il y a des taches, des traînées ou des ombres, c’est mauvais signe.Bien qu’il soit impossible de réparer un disque pourri, il est parfois encore possible d’en extraire les données afin de créer une copie de sauvegarde, selon l’état de détérioration. Si vous avez une collection de jeux PlayStation d’origine, c’est peut-être le moment d’inspecter vos disques et de les stocker dans de meilleures conditions.C’est aussi une raison de plus pour laquelle le travail des préservationnistes comme le Video Game History Museum et des entreprises comme Limited Run Games est si important. Je pensais que mon gros classeur rempli de jeux PS1 rangé dans mon garage était en sécurité, mais il s’avère que tout finit par mourir – même Tomba 2.https://www.thegamer.com/today-i-learned-all-of-our-physical-disc-games-are-rotting/