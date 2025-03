Netflix adaptera en serie live le manga Claymore de Norihiro Yagi. CBS Studios et Propagate Content travaillent avec Shueisha et l'acteur Masi Oka (Heroes, Hawaii Five-0).Oka, qui est également un fan de manga et qui a coproduit le film live de Netflix Death Note (aie), sera producteur exécutif. Ben Silverman, Howard T. Owens et Rodney Ferrell de Propagate Content sont également producteurs.Espérons que quelque soit le nombre de saisons prévues, la fin de la serie TV soit moins frustrante que celle de l'anime de 2007, certainement l'une des pires fins d'anime de tous les temps.