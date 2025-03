1. [PS5] Monster Hunter Wilds – 601,179 / NEW

2. [NSW] Yu-Gi-Oh! Early Days Collection – 49,862 / NEW

3. [NSW] Wizardry: The Five Ordeals – 11,299 / NEW

4. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 10,746 / 1,209,807

5. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD – 10,418 / 216,581

6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 10,062 / 6,269,164

7. [PS5] Like a Dragon: Pirates in Hawaii – 9,389 / 77,608

8. [PS4] Like a Dragon: Pirates in Hawaii – 7,545 / 44,487

9. [NSW] Okayu Nyumu – 5,932 / NEW

10. [NSW] Minecraft – 5,047 / 3,820,765



PS5 – 75,070

Switch OLED – 30,112

PS5 Digital Edition – 26,362

Switch Lite – 11,094

PS5 Pro – 7,546

Switch – 3,983

Xbox Series S – 640

Xbox Series X Digital Edition – 46

Xbox Series X – 35

PS4 – 20



108 978 PS5 / 41 641 Switch / 721 XSXIS