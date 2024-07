Les ventes du PSVR2 s'envolent ayant bondi dedepuis que Sony a annoncé des réductions de prix assez drastiques auprès de certains détaillants passant l'accessoire de 550 dollars a 350.Selon The Shortcut il s'est vendu plus de PSVR2 en 24h sur Amazon qu'au cours des sept derniers mois combinés, bien que les chiffres exacts n'aient pas été communiqués.Il reste à voir si ce pic de ventes aura des effets à long terme sur la trajectoire actuelle du casque et sur le soit disant récent désintéressement de Sony.Et sinon en Europe ? Toujours rien.