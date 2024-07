Analyses/Débats

African Samurai : The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan

Comme je l’indiqué l’autre jour, nous n’avons pas fini d’entendre parler du cas, après une pétition pour l’annulation du jeu qui a recueilli à l’heure actuelle plus de 80 000 signatures, que ce soit de joueurs japonais mais aussi d’autres pays, mais aussi des excuses publiques d’Ubisoft pour avoir volé le drapeau d’un groupe de reconstitution historique japonais et s’être engagé de le retirer , c’est cette fois-ci un politicien japonais qui reprend le dossier et se fait le relai des personnes qui sont mécontents du traitement de la culture japonaise dans le dernier blockbuster d’Ubisoft., membre de la Chambre des Conseillers, la Chambre Haute de la Diète Nationale Japonaise, s’indigne des nombreuses inexactitudes historiques présentées du dernier opus de la célèbre licence d’Ubi. Il a retweeté le message d’un utilisateur japonais de X qui résumé les nombreux problèmes de cohérence du jeu, que ce soit certains bâtiments qui ont une architecture chinoise au lieu de japonaise ou encore le fait qu’un humble serviteur puisse être vu assis au même niveau qu’Afin de donner la parole aux japonais quant à ces éléments qui font polémiques au Japon et ailleurs dans le monde, il a proposé aux internautes de donner leur avis en envoyant leurs commentaires et suggestions :Hamada a également partagé une liste de préoccupations qui avait déjà été portée à son attention et qui en plus des éléments cités ci-dessus, soulignait le fait que l’importance dedans l’intrigue du jeu, pourrait donner l’impression qu’il aurait joué un rôle plus important dans l’histoire du Japon qu’en réalité. 24 heures après avoir proposé aux internautes de commenter ce sujet , il a remercié les participants et indiqué qu’une personne avait classifié le traitement dede vol et d’invasion culturelle.Certains indiquent que ce « vol culturel de» allait même jusqu’aux différentes pages de Wikipédia dédiées à, où divers groupes tentent de prétendre que ce dernier était un samouraï à part entière, alors qu’il était en réalité un serviteur moins important mais néanmoins respecté par Oda. Un autre utilisateur a évoqué le livre, comme étant la source principale de fausse interprétation decomme tant un samouraï et a accusé la conclusion de l’ouvrage comme étanta ensuite continué à partager les réponses d’autres personnes, afin de donner un aperçu de l’opinion du publique qui a pris ce sujet à cœur :Pour l’instant,n’a pas indiqué s’il allait déclencher une action formelle concernant ces plaintes ou apporter le sujet devant la Diète Nationale Japonaise pour relayer la parole des joueurs qui protestent contre le traitement de la culture japonaise dans le dernier épisode de la sérieBref, il semblerait que le coup de communication d’qui voulait vendre son jeu comme étant respectueux de l’histoire japonaise ne se passe pas comme prévu, à vouloir encore et toujours cocher les cases pour forcer l’inclusivité là où elle est plus contreproductive que positive, cela finit forcément par leur revenir dans la gueule comme on a pu le voir dans d’autres œuvres vidéoludiques ou autres.