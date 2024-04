Un membre de Resetera a partagé un excel des ventes demats des jeux Sony sur PS5, PS4, PS3, PSVita et PSP jusqu'a Juin 2023 incluant meme les isos PSX/PS2.En tout cas si ce tableau est vrai, on peut entre autre voir que le physique a encore quelques beaux jours devant lui quand on compare avec les ventes totales.Je ne met que les premiers tableaux, le reste ici https://www.resetera.com/threads/revenue-and-downloads-for-every-sony-first-party-game-ever-released-on-the-psn-580-titles-as-of-june-2023.855270/