Dans une interview pour le bulletin d'information "Game File", Spencer a déclaré que la décision de proposer des jeux Xbox sur d'autres consoles n'était pas destinée à inciter ses rivaux à faire de même:"Ce n'est pas une sorte de système de troc pour moi. Nous le faisons pour le meilleur de Xbox."Malgré cela Spencer a déclaré qu'il accueillerait quand même bien les jeux d'autres consoles sur Xbox et que cela serait particulièrement bénéfique pour les jeux multijoueurs où la création d'une grande communauté est importante pour la durée de vie d'un jeu."Je dirai que lorsque je regarde un jeu comme Helldivers 2, et c'est un excellent jeu, bravo à l'équipe qui le propose sur PC et PlayStation, mais je ne suis pas exactement sûr de qui cela aide dans l'industrie en n'étant pas sur Xbox.Mais je comprends, il existe un héritage dans le domaine des jeux sur console dont nous allons bénéficier en sortant des jeux sans les diffuser ailleurs. Nous faisons la même chose."Spencer a également noté que Helldivers 2 se porte bien sur PC."Je dirai qu'expédier plus de jeux dans plus d'endroits et les rendre plus accessibles à un plus grand nombre de personnes est une partie importante du secteur des jeux vidéo".