P.Spencer : il y a déjà davantage de joueurs Xbox ''sans console Xbox'' que de possesseurs d'une Series

Il faut croire qu'après l'enregistrement du Xbox Business Update il y a quelques jours (donc avant sa diffusion vous avez compris), Phil Spencer a ensuite fait le tour des principales rédactions puisque c'est cette fois le Financial Times qui vient apporter de nouvelles déclarations du précité, pour le coup très éloquentes sur l'actuel ressenti de Microsoft envers sa marque « hardware ».



Ainsi sachez-le, la Xbox Series n'est même plus considérée comme une source directe de profits pour Microsoft, bien que toujours essentiel pour la mise en place des licences et surtout le service (Game Pass donc) mais les bénéfices sur les consoles sont devenues totalement accessoires en plus de toucher un public devenu… minoritaire.



Oui, Phil Spencer l'avoue : aujourd'hui, il y a davantage de joueurs Xbox « sans console Xbox » que de possesseurs d'une Series. Pourquoi ? Eh bien tout simplement avec le PC et le xCloud qui sont sur une croissance à deux chiffres, en plus du reste : on rappellera que le simple fait de posséder Minecraft sur une console concurrente vous permet de créer un compte Xbox. Et dans un soucis de maintenir le cross-play, c'est également le cas pour de nombreux jeux Steam (Sea of Thieves et Grounded notamment), les mêmes qui devraient prochainement arriver sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.



Spencer qui indique que plus le temps avancera, plus la part de joueurs Xbox sans la console associée gagnera en importance, soulignant une fois encore que Xbox, c'est avant tout maintenant un écosystème plus qu'une simple marque de console.