Enfin, Xboxsquad c’est évidemment chaque membre de son équipe. Une équipe pendant longtemps soudée, toujours bénévole, qui ne ménageait ses efforts pour donner vie à un projet plus grand qu’elle. Après cinq année, tout n’a pas toujours été rose pour autant, les désaccords existent, les tensions aussi et même les crises. Nous n’avons rien fait parfaitement et la fin de Xboxsquad en est l’incarnation. De la maladresse, de la précipitation et de mauvaises décisions : voilà le site qui s’apprête donc à fermer ses portes. Une fin au goût amer pour tout le monde. Xboxsquad n’aura pas de happy ending.

Tenir un site Internet en 2023 est de plus en plus compliqué. Rentabilité aléatoire, bloqueurs de pub, partenariat qui s'orientent vers YouTube et Twitch, explosion des coûts d'hébergement et de la bande passante, jamais l'économie des sites de jeux vidéo n'a été aussi tendu.Le dernier à en faire les frais est XboxSquad, un site Xbox reconnu par la communauté FR.