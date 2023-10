Alors qu'on aurait pu s'attendre a une Neo Geo HD, ou mieux une PS1 ou une Saturn HD, Analogue a décidé de directement passé a la Nintendo 64 avec l' "Analogue 3D" (nom un peu trop vague a mon gout pour le coup).En effet aprés avoir dernièrement sorti le succès "Analogue Pocket", la console portable HD pouvant lire pratiquement toutes les cartouches des vieilles consoles portables, et l'Analogue Duo (une PC-Engine HD), Analogue se met donc a la Nintendo 64 avec comme promesse une console pouvant lire toutes les cartouches PAL, US et Jap en resolution 4K et des filtres emulant les vieilles CRT et PVM.Fidèle à sa marque de fabrique, Analogue ne s’appuie pas sur l’émulation mais sur la technologie FPGA (Field-Programmable Gate Array), un circuit intégré programmable qui peut se configurer pour reproduire quasiment à la perfection le matériel et les comportements des anciennes consoles.Et comme d'hab Analogue se mettra en collab avec 8Bitdo pour sortir une manette dédié a la console.Pas encore de date, ni de prix, mais comme d'hab ça risque de piquer (et ce sans compter les frais de port et la TVA).