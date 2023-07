Un petit rappel pour ceux qui suivent pas, le démat, c'est l'impossibilité de revendre. Le démat, c'est des jeux vendus en kit.



Exemple : Certains DLC payants en démat sont gratuits en physique. Shovel Knight, Cuphead, Cadence of Hyrule, TOUS ont leur DLC soit inclus, soit gratuit avec la cartouche.



Exemple : Megaman Battle Network sorti en deux morceaux, alors qu'il est disponible au complet en boîte (aux US). D'ailleurs ont peut même dire que Cadence of Hyrule est aussi vendu en kit. Difficile à dire si le DLC est sur la cartouche de base ou s'il vient avec une màj, mais j'avais été extrêmement surpris de voir Skull Kid lors de ma première playthrough.



La fermeture de l'Eshop 3DS surtout, et la perte d'accès aux Gyakuten Saiban 3D me reste en travers du cul. Tout cet argent perdu à jamais. Jamais je n'achèterai plus de jeux démat en neuf, JAMAIS. -70% a la rigueur.



Les jeux démat devraient être vendus pour une fraction de leur valeur en magasin, mais ils sont plus chers.



Autre arnaque notoire : les jeux en ligne dont les serveurs ferment, ou que les éditeurs découpent en "suites" qui n'en sont pas. Exemple : Splatoon. Splatoon

2 n'était pas un nouveau jeu, pour quiconque sait et avait une Wii U.



Les jeux ne sont pas portés d'une gen à l'autre, ensuite. Les Ace Attorney ne vous sont pas offerts sur Switch parce que vous les avez achetés sur 3DS, ben non...



Récemment j'ai encore décidé de revendre une dernière salve de jeux (j'en ai encore...) 600 euros. Vous avez 600 euros comme ça disponibles avec vos jeux démat ? Je crois pas.



Stop d'acheter du démat, stop. C'est fou.