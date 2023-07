Je n'ai pas vu d'article donc désolé si cela est old.La bataille juridique que ce livre Sony et Microsoft apporte son lot de secrets à propos du monde des jeux vidéos.Des informations confidentielles arrivent chaque jour sur la place publique.Et donc vient de fuiter "accidentellement" les budgets de deux grandes exclusivités de la PlayStation.Les 2 camps Sony et Microsoft lâchant sans doute dans la nature les données dites confidentielles de façon malveillante.On apprends donc les budgets de The Last of Us - Part II et Horizon Forbidden West.(hors coût marketing)200 employés à temps plein6 ans de développement(hors coût marketing)300 employés à temps plein5 ans de développementCertains voudront imaginer qu'en fait Sony a peu de chance de les rentabiliser financièrement.Moi je vois que Sony mets la paquet pour offrir des pépites.