La Switch arrive tout doucement sur sa fin, et après avoir expérimenté une nouvelle technologie permettant de réaliser une vidéo à partir de littéralement rien (l'IA produisant le script et l'image toute seule, c'est flippant), je me suis posé la question quel serait le top 5 des meilleurs jeux Switch ?Cela a donné cette vidéo :Bon, là où c'est troublant (ou alors j'ai les même gouts que statistiquement la majorité des utilisateurs Twitch), c'est qu'avant de généré le TOP 5 par ChatGPT, j'avais écris :Donc, ça y est, l'IA va pouvoir me remplacer (et même jouer à mes jeux à ma place). Bon, blagues à part, j'avoue que là, j'ai des exemples concret de la vitesse à laquelle ça évolue, c'est flippant... Genre à San Francisco à la place des Uber t'as des Waymo et ça marche déjà très bien O_o ?!Bonus : Selon Digital Foundry, nous n'avons pas besoin de console "mid-gen". Et pour moi, l'augmentation de prix de ces dernières heures n'est qu'un pas dans ce sens...