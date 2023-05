Je me suis acheté une petite paire de JoyCon à 60 € là, c'est d'une qualité folle, je kiffe ! J'me fais mon ptit Zelda TOKT avec une tasse de thé avec mes JoyCon Gamecube Wavebird entre les mains, j'peux vous dire que je suis aux anges...What a time to play. Enjoyez vos Zelda les amis, laissez vous emporter par la féérie d'Hyrule ! Bon jeu à tous !Au passage, je tenais à vous remercier vous tous ! Ma chaîne YouTube vient de passer les 20.000 abonnés, et on approche les 9 millions de vues sur Youtube ! Merci particulièrement à vous qui me lisez dans l'ombre sans commenter, je sais que vous êtes nombreux et je vous kiffe !Merci aussi pour les 5 millions de visites sur mon blog sur Gamekyo, vous êtes géniaux, ne changez pas !Et en bonus, un comparatif BOTW vs TOKT (aussi appelé "BOTW 1.5 / 96 Metacritic")