1. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 25,201 / 308,945

2. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 15,306 / 4,944,593

3. [NSW] Splatoon 3 – 12,100 / 3,946,727

4. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 9,245 / 5,203,335

5. [NSW] Minecraft – 6,672 / 3,074,692

6. [NSW] Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – 6,474 / NEW

7. [PS5] Hogwarts Legacy – 5,622 / 154,174

8. [NSW] Nintendo Switch Sports – 5,507 / 1,030,666

9. [NSW] Bravely Default II – 4,707 / 80,526

10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 4,289 / 5,145,376



PS5 – 34,156

Switch OLED – 33,150

Switch – 9,798

Switch Lite – 6,637

PS5 Digital Edition – 6,255

PS4 – 1,115

Xbox Series X – 497

Xbox Series S – 58

New 2DS LL – 138



40 411 PS5 / 49 585 Switch / 555 XSXIS

PS : Après plusieurs semaines, la PS5 repasse derrière la Switch.

Rappel : Bayonetta 3 avait commencé avec 41 285 exemplaires.