A 13 h (fuseau horaire de New York) ou à 19 h (fuseau horaire de Paris), vous pourrez découvrir de nombreuses surprises réservé par Microsoft !Surement l'occasion d'en découvrir plus sur Starfield, dont la bande son m'intrigue énormément !

posted the 06/14/2022 at 03:17 PM by suzukube