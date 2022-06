Sega a laissé entendre que les coûts élevés causés par la pandémie l'empêchaient de produire une mini console Dreamcast ou Saturn.S'adressant à Famitsu, le producteur Yosuke Okunari, a déclaré qu'il avait envisagé de produire des mini-versions des deux dernieres consoles de Sega, mais que le coût de production de pièces pour ces dernieres serait prohibitif."Certains d'entre vous ont pu se dire que ce n'est pas encore la Saturn ou la Dreamcast Mini et ce n'est pas comme si nous n'y avions pas pensé, mais le développement de pieces a stagnée à cause du Coronavirus. Et bien sûr ce serait un produit assez cher en termes de coût."Il semble aussi que l'integration de jeux 32X coute cher puisque la Megadrive Mini 2 n'aura que des jeux Megadrive et MegaCD... ptete pour la Megadrive Mini 3 monsieur Okunari ?