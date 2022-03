Vous en avez marre d'être paumé chaque fois que vous recherchez un jeu sur votre Nintendo Switch ? Pas de panique : Nintendo vient de déployer une nouvelle mise à jour qui vous permet d'utiliser des groupes (ENFIN) !Il y a également la fonction "filtre" qui permet de n'afficher que les jeux installés sur votre console. Pratique si vous avez une énorme bibliothèque !Maintenant, on attend cette fonctionnalité sur PS5 et la boucle sera boucléeBonus : une analyse "Tech/Grand Public" de la Xbox Series S ^^

posted the 03/22/2022 at 06:24 AM by suzukube