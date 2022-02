En effet avec tous les studios d'Activision Blizzard venant de rejoindre les Xbox Game Studios, les développeurs indépendants craignent que Microsoft soit en mesure de publier un flux continu de AAA qui domineront la bibliothèque Game Pass.Tanya Short derrière le très bien reçu Boyfriend Dungeon (dispo dans le GamePass) a déclaré que la plupart des studios indépendants évitent de lancer des jeux à l'approche de Noël parce qu'ils ne veulent pas rivaliser avec les sorties des habituels AAA de fin d'année, mais que désormais cette acquisition d' Activision pourrait nuire aux indés toute l'année.La BBC cite également Yura Zhadanovich, fondatrice et directrice de Sad Cat Studios qui travaille sur le jeu d'aventure cyberpunk Replaced qui sera également lancé sur Game Pass. Zhadanovich fait l'éloge de la façon dont Microsoft a traité son studio, mais a désormais des inquiétudes quant à savoir s'il continuera à y avoir suffisamment de soutien pour les développeurs indépendants alors que de plus en plus de jeux a gros budgets sont ajoutés à Game Pass.L'inquiétude est partagée par l'analyste Piers Harding-Rolls d'Ampere Analysis, qui a également déclaré à la BBC qu'à mesure que de plus en plus d'abonnés s'inscrivent à Game Pass, tous les jeux indépendants qui ne sont pas sur le service auront probablement plus de mal à se vendre:"En théorie les jeux indépendants pourraient de moins en moins se vendre car les abonnés concentrent l'essentiel de leur attention sur les jeux auxquels ils peuvent accéder gratuitement au sein des services".Selon le développeur vétéran Jake Simpson de TNB Studios, le Gamepass dévalue les jeux independants.Il a déclaré à la BBC: "Les gens sont prêts à dépenser 1 000 dollars pour un téléphone, mais être très offensés si vous leur demandez de payer 4,99 dollars pour un jeu."Lorsqu'on lui a demandé de commenter, la vice-présidente de l'écosystème de jeu de Microsoft chez Xbox, Sarah Bond, a déclaré: "Nous continuons à investir avec des développeurs indépendants et nous continuerons à le faire à mesure que le service se développera."Elle a fait valoir que Game Pass pourrait être bénéfique pour les développeurs indépendants car il pourrait encourager les joueurs à essayer de nouveaux genres de jeux auxquels ils n'avaient jamais été intéressés auparavant puis à consulter des titres similaires. À titre d'exemple, elle a affirmé que 60% des joueurs qui ont essayé Human Fall Flat sur le Game Pass n'avaient jamais joué à un puzzle game auparavant et que 40% de ces personnes ont acheté un puzzle qui n'était pas sur Game Pass. On veut bien la croire.