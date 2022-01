Voici les informations que Sony a partargé pour PlayStation lors de sa conférence du CES 2021-Sony a annoncé que Ghost of Tsushima s'était vendu a plus de 8 millions d'exemplaires.-Neil Druckmann a annoncé que le studio travaille actuellement sur plusieurs jeux.-Le nouveau casque de realité virtuelle de Sony se nommera PlayStation VR2 et les controllers se nommeront Playstation Sense Controllers.-Comme nouvelles features annoncé lors du CES 2021, le casque aura du Eye Tracking, oveated rendering, headset haptics, 4KHDR et un FoV de 110 degrés.-Sony a dévoilé Horizon : Call of the Mountain avec un court trailer qui est développé par Guerrilla et Firesprite pour le PlayStation VR2.Nous ne voulons pas trop en révéler pour l'instant, mais cette histoire sera racontée à travers les yeux d'un tout nouveau personnage. Vous rencontrerez également Aloy, d'autres visages familiers et de nouveaux personnages au cours du voyage, et nous vous présenterons bientôt le protagoniste d'Horizon Call of the Mountain.