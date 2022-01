La question est simple est ce que pour vous le modèle Gamepass est le plus bénéfique pour les joueurs ?



Moi je pense que le oui est une évidence mais sous quelques réserves bien sur, y’a des tas de jeux que j’aurais jamais acheté et que j’ai découvert via le gamepass. Pour le joueur c’est une aubaine au prix d’un abonnement tu peux avoir des tas de jeux auquel t’aurais jamais joué sinon. Je sais que c’est pas prêt d’arriver mais par exemple un Nintendo qui arrête de vendre ses consoles préhistoriques Au prix des nouvelles pour rejoindre un modèle type gamepass ce serait le pied.



Par contre il y’a aussi clairement des inconvénients, un studio qui développe un jeu pour le marché physique ne développera pas forcément le même type jeu sur une platefome à abonnement ou le but est de conserver le

Joueur sur la durée, on pourrait donc voir se multiplier les jeux multijoueurs et communautaires au détriment des expériences solo, ce type de jeu coûte très cher a developper et n’est pas rentable sur ce genre de platefome. On pourrait donc assister à une forme de standardisation du marché, c’est la raison pour laquelle il faut que les deux modèles puissent cohabiter de la même manière que Netflix cohabite avec le cinéma ( même si il lui a fait très mal )