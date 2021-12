Malgré la levée de bouclier auquel Ubisoft a été confronté lors de l'introduction des NFT, l'éditeur est convaincu que les choses vont tourner en sa faveur.S'adressant au site Web Decrypt, Didier Genevois, le directeur technique de la blockchain chez Ubisoft s'est exprimé sur le sujet.« Nous avons reçu beaucoup de commentaires depuis l'annonce, et nous entendons à la fois les encouragements et les inquiétudes. Nous comprenons d'où vient ce sentiment envers la technologie et nous devons continuer à en tenir compte à chaque étape du processus. »Nous avons reçu beaucoup de commentaires depuis l'annonce, et nous entendons à la fois les encouragements et les inquiétudes. Nous comprenons d'où vient ce sentiment envers la technologie et nous devons continuer à le prendre en considération à chaque étape du processus."Cette expérimentation vise à comprendre comment la proposition de valeur de la décentralisation peut être reçue et adoptée par nos joueurs. Nous savons que c'est un changement majeur qui prendra du temps, mais nous resterons fidèles à nos trois principes."Bien loin d’opter pour le rétropédalage malgré les critiques, Ubisoft continuera donc d’investir dans les NFT avec une mission, celle de “démystifier le web décentralisé”.