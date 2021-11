Jeu Fini

Après un an de retard sur sa date de sortie initiale et deux mois d'attentes en plus pour l'arrivée d'une version boite, j'ai enfin pu faire Kena... et quel kiff !- Techniquement superbe pour un jeu indé- Des décors magnifiques- Une des OST de l'année- Un bon petit semi open world- Des mécaniques de gameplay bien utilisés- Système de combat bien mieux foutu qu'on le penserait- Certains boss qui n'ont rien a envier a ceux From Software- Des cinématiques touchantes- La moitié des coffres pour du cosmétique- 2/3 heures en plus j'aurais pas dit nonKena était pour beaucoup prédestiné a etre une catastrophe, faut dire qu'a quelques jours de sa sortie on n'avait pratiquement rien a part quelques extraits de gameplay et de la cinématique, mais a l'arrivée quelle tuerie.Le semi-OW de Kena est aussi réussi techniquement qu'artistiquement, mais il est surtout tres bien leveldesigné avec pleins de secrets.Mais là on je n'attendais pas Kena c'etait sur son gameplay et putin... Outre les énigmes et les phases de plates-formes bien pensés on a surtout un systeme de combat simple d'entrée, mais qui se revele de plus en plus profond a force de débloquer de nouvelles compétences.A vrai dire on a peu de mécaniques, mais elles sont toutes poussés a fond et sur les boss c'est un vrai régale. D'ailleurs certains boss sont juste excellent et n'auraient rien a envier a ceux de From Software que se soit par exemple le boss du phare, l'archer de la foret ou encore les combats de fin (mais ne vous inquiétez pas ya un mode facile).En faite pour moi Kena est une sorte de petit God of War 2018, un semi open world avec des petits enigmes et des combats proche des Souls (mais avec de vrais boss cette fois), sauf qu'au lieu d'avoir un pere qui se balade avec son fils, on a une guide des esprits qui se balade avec ses petits "Rots".Franchement avec plus de budget et un jeu bien plus long, il aurait presque pu titiller GOW sans soucis.Dernier point: L'OST. Certaines musiques sont juste folles, que se soit des musiques tristes ou des musiques de combats épiques. Je pense sincèrement qu'elle fait clairement partie des meilleurs de l'année, faudra m'expliquer son absence aux Game AwardsA vrai dire pour moi il n'a qu'un seul et unique vrai défaut: La moitié des coffres a trouver sont uniquement là pour recuperer de l'argent pour acheter du cosmetique. Certains kifferont pouvoir acheter plein de petits chapeaux pour leurs rots, mais niveau jeu ça ne sert pas a grand chose. Un point a revoir pour leur prochaine production.