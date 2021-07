La Plateforme X ne donne aux développeurs aucune possibilité de gérer leurs jeux. Pour obtenir de la visibilité, vous devez sauter à travers des cerceaux, supplier et plaider pour tout niveau de visibilité. Et un blog n'est pas aussi bon qu'ils le pensent.



Si Plateforme X n'aime pas votre jeu, pas de fanfare, pas d'amour.



Il n'y a RIEN que vous puissiez faire pour résoudre ce problème.



Les listes de souhaits n'ont aucun effet, donc tout votre marketing personnel ne signifie rien pour Plateforme X.



Tout ce qui compte, c'est leur évaluation. Comment cette évaluation est-elle faite ? Je ne sais pas, ils ne la partagent pas, ni la valeur qu'ils attribuent à mon jeu.

Hitek.fr

S'attaquer aux géants du monde du jeu vidéo peut s'avérer plus aisé qu'à l'accoutumé. Il suffit désormais d'un compte Twitter pour véhiculer sa pensée. Iain Garner, co-fondateur de l'éditeur de jeux vidéo Neon Doctrine, a profité de cette chance pour partager le fond de sa pensée auprès de Sony, ou du moins du "constructeur d'une console très populaire qui ne possède pas le Game pass". Dans une longue tirade nécessitant 13 tweets, le britannique détaille les raisons pour lesquelles il est difficile d'obtenir un soutien, une présence sur le store et même des remises au lancement en publiant des jeux sur le PSN en tant qu'indé.Pour ne pas directement citer la plateforme critiquée, Garner l'a joliment baptisée "Platform X". Continuant sur sa lancée, ce dernier explique "qu'avant de se lancer, il convient de :Développer le jeu pour la Plateforme XPasser au travers de leur Lot check incroyablement difficile (un service qui vérifie que les jeux réalisés par des éditeurs tiers sont conformes aux directives du propriétaire de la plateforme), réparti sur 3 générations de logiciels backend.Soumettre une bande-annonce spécifique à la Plateforme XÉcrire un blog pour la Plateforme XSoumettre plusieurs formulaires pour les réseaux sociauxMais les déboires d'un petit éditeur ne semblent pas s'arrêter là. Et pour cause, si l'on en croit les propos tenus par Garner, il est impensable de proposer une promotion au lancement d'un jeu puisque "vous ne pouvez même pas faire de remise de lancement sans leur accord et c'est 'très limité'". "C'est exact.... Vous ne pouvez pas faire la chose que toutes les autres plateformes font, ce qui signifie que les joueurs de la Plateforme X auront toujours la plus mauvaise affaire ! Oh mais ne vous inquiétez pas. Il y a un moyen de garantir que vous serez mis en avant ! Tout ce que vous avez à faire est de dépenser un minimum TRÈS raisonnable de 25 000 dollars pour être mis en avant. Oh et puis 30% de vos gains ultérieurs...".De son côté, Kotaku n'a pas manqué de faire vérifier les dires du britannique auprès d'une autre source. Et le média américain a appris que si "Plateforme X" est bel et bien Sony (Garner ayant précisé qu'il ne s'agissait ni de Microsoft, ni de Nintendo), le montant réclamé pouvait atteindre 200 000 dollars. Une somme conséquente pour des petits éditeurs qui peinent déjà à aligner les 25 000 dollars réclamés par Sony pour un gain de visibilité. Avec plus d'une cinquantaine de jeux sortant par jour sur Steam et une trentaine par semaine sur Switch, parvenir à se faire remarquer en tant que petit éditeur semble extrêmement difficile. Ces derniers n'ayant pas la force de frappe des mastodontes du secteur, ils doivent opter pour des méthodes plus originales.