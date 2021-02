Techland, les createurs de Dying Light dont le 2 ne semble pas vouloir sortir.En attendant un jour la sortie des jeux voici un Nouvel episode de la serie "Microsoft & les Rumeurs". Apres les rumeurs de Sega et Playtonic (démenti pour ce dernier), voici que Microsoft planifierait de racheter Techland, le studio connu pour le premier Dead Island et Dying Light. Les rumeurs viennent d'un certains Nick Baker, aka Shpeshal Ed sur Twitter qui aurait pas le passé vu juste pour le retour de Perfect Dark et le rachat de Gearbox par Embracer Group.