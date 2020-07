"Toute l’équipe d’Asobo Studio est extrêmement fière du chemin parcouru par A Plague Tale: Innocence en un an, avec Focus Home Interactive à nos côtés', déclare David Dedeine, Directeur créatif et co-fondateur du studio. ”Chaque jour de plus en plus de joueurs s’investissent dans l’histoire d’Amicia et Hugo, c’est pour nous la plus grande source de motivation. Nous avons hâte de les emmener à nouveau avec nous pour vivre ensemble d’autres aventures et d’autres émotions fortes !"



John Bert, COO de Focus Home Interactive, déclare, "Franchir le cap symbolique du million de copies est une preuve certaine du savoir-faire des équipes d’Asobo et Focus. Ce fut un plaisir de travailler avec l’ensemble des équipes d’Asobo, et nous sommes fiers de pouvoir poursuivre notre collaboration avec eux sur un futur projet extrêmement ambitieux. Cet excellent résultat renforce notre volonté de continuer à travailler avec des partenaires talentueux afin d’apporter sur le marché toujours plus de productions innovantes."

A Plague Tale: Innocence, vient d'atteindre le million de ventes.Le studio Asobo doit nous livrer le jeu Flight Simulator si ma mémoire est bonne !