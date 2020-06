D'après le Hollywood Reporter, Michael Keaton serait en pourparlers pour reprendre son rôle de Batman dans le film Flash !!Batgirl serait de la partie, j'espère que Karen Gillian obtiendra le rôle !Jeffrey Dean Morgan, ne serait plus dans les plans depuis des années.Le Batman de Pattinson, serait indépendant et ne ferait pas partie du DCEUEt enfin, Keaton serait le "Nick Fury" du DCEU!

posted the 06/22/2020 at 08:42 PM by leblogdeshacka