Petites informations sur la Snyder Cut, apparemment HBOMAX veut en faire son The Mandalarian de Disney+, avec 6 épisodes de 35 minutes. Un épisode par semaine comme Netflix et Disney+.Henry Cavill serait en négociation pour reprendre son rôle de Superman. Apparemment, le contrat serait presque finalisé. Quid d'un retour de Batfleck (perso, je pense qu'il ne souhaite pas revenir).Henry pourrait faire un caméo dans Black Adam en plus de Man of Steel 2.DeSaad fera son apparition dans le film.Un caméo secret jamais dévoilé (je précise car nous savons déjà beaucoup de choses sur le film)Atom sera présent sous les traits de Ryan ChoiZack Snyder, voulait filmer quelques scènes supplémentaires, mais HBOMAX lui a dit que le budget serait uniquement pour la post production, les CGI, la bande originale et l'ADR.Pas de projet pour un Justice League 2. J'espère que Zack Snyder a prévu une fin et pas un cliffhanger qui annonce une suite.Et enfin, pour finir, la Ayer Cut serait prévue sur HBOMAX