Final Fantasy VII Remake aura droit à son artbook de 128 pages. Final Fantasy VII Remake: World Preview, nous présentera les différents, personnages, les différents lieux du jeu.Malheureusement, pas de visuel pour le moment. Mais un prix et un date de sortie.Le livre sera au prix de 24.11€ et sortira le 8 Septembre, uniquement en Anglais pour le moment.Le lien affilié

posted the 04/17/2020 at 05:45 PM by leblogdeshacka