En 2032, à San Angeles, une mégalopole californienne où toute violence a été éradiquée, Simon Phoenix, un tueur psychopathe condamné à une longue peine d’hibernation et de rééducation, profite d’une visite médicale pour s’évader. Seul recours pour le neutraliser : réanimer son ennemi de toujours : John Spartan, un policier surnommé « Demolition Man », cryogénisé à titre de punition pour homicide par imprudence en 1996.





Retour des annecdotes sur Gamekyo, ainsi que les News en Vrac (prochainement), avec pour son retour, des annecdotes sur le film Demolition Man.Mais avant tout, c'est quoi ce film ?1-L’arme de Simon Phoenix est un Heckler & Koch G11. C’est un fusil expérimental allemand.2-Wesley Snipes est ceinture noire de karaté dans la vraie vie. Durant le tournage de certaines scènes, ses coups de pieds et coups de poings étaient si puissants qu’ils floutaient la caméra. Le réalisateur Marco Brambilla lui a alors demandé d’avoir l’air plus hésitant et d’avantage maladroit. C’est la raison pour laquelle il semble parfois assez empoté.3-Celui-ci détestait sa teinture blonde et se rasa la tête dès la fin du tournage de Demolition Man.4-Les voitures de la police sont des General Motors Ultralite SAPD (San Angeles Police Department). C’est un prototype de la marque.5-Le film fait indirectement référence au roman de Aldous Huxley, « Le meilleur des mondes« , qui décrit une société future totalitaire. D’ailleurs, le personnage de Sandra Bullock s’appelle Lénina Huxley, en référence au personnage du livre « Lénina Crowne » et à son auteur Aldous Huxley.6-Il y a un clin d’oeil au Film « L’arme Fatale » puisque le produit de celui-ci est aussi celui de DemolitionMan, Il est possible d’apercevoir l’affiche dans le bureau de Lenina Huxley (Sandra Bullock)7-Il y a plusieurs clin d’oeil au film de Stallone dans le film8-Il y a un clin d’oeil également à Schwarzy dans le film. Stallone et Schwarzenegger Stallone étant amis de longue date ce dernier est cité dans le film. Lors d’une scène, Sandra Bullock apprend à Sylvester Stallone que le comédien autrichien (Qui est acteur à l’époque où le héros a été condamné à l’hibernation) est devenu Président des Etats-Unis. Expliquant que celui-ci était si populaire qu’un amendement avait été voté pour lui permettre de pouvoir devenir Président.10 ans plus tard, en 2003, Arnold Schwarzenegger devenait gouverneur de Californie. Un film visionnaire ?9-Un flipper à l’effigie des personnages du film à été produit et commercialisé.10-La plupart des voitures présentes dans le film étaient des prototypes fournis par Général Motors, qui contrôlait encore une quinzaine de marques à la fin des années 1990.11-Le costume porté par Sandra Bullock durant la séquence au Taco Bell a été fait de multiples pierres et pesait plus de 18 kilos. Alors que l’actrice effectuait un saut à l’extérieur du restaurant durant une scène d’action, sa robe a commencé à se déchirer. C’est la raison pour laquelle on la voit essayer de la retenir, tant bien que mal.12-Le titre du film est aussi celui d’une très célèbre chanson du groupe de musique Police, Demolition Man. L’équipe a donc demandé au chanteur Sting de faire un remake de la musique d’origine.Sandra Bullock, juste sublime !