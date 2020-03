Le jeu Xenoblade Chronicles Definitive Edition aura droit à différents collectors suivant les régions. Et encore une fois, nous avons le meilleur collector.Pas trop tôt !!La version Japonaise contient:-Le jeu-Un steelbook-Un Artbook-L'OST sur CDLa version US, contient:-Le jeu-Un Artbook avec son Slipcase (classe! )La version Européenne, contient:-Un jeu-Un Steelbook-Un Artbook-Un Vinyle-Un code pour l'OSTBonus de préco FNAC

posted the 03/30/2020 at 05:56 PM by leblogdeshacka