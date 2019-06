[video][/video]

Putain, déja 10 ans que le Roi de Pop est mort, j'ai l'impression que c'était hier.Je me souviens avoir allumé la TV et avoir mis la chaine d'info BFM et 2 minutes après, l'annonce d'un problème chez lui. La suite vous la connaissez.... Michael Jackson est mort le 25 Juin 2009.