Voici une Information autour du jeu Babylon's Fall :Le développement du jeu Babylon's Fall semble se dérouler normalement et qu'il n'y a rien d'autre à dire. Nous n'avons pas eu des nouvelles du jeu depuis son annonce l'année dernière à l'E3 et sa sortie est toujours prévue pour 2019. Reste à voir si une date de sortie sera dévoilée lors de la présentation de Square-Enix durant cet E3…Source : https://twitter.com/RedMakuzawa/status/1137364545091936258

posted the 06/08/2019 at 03:40 PM by link49