Voici une Information autour du jeu Dragon Quest XI :Square-Enix a pour but de lancer le jeu Dragon Quest XI S dans le monde entier cet automne, et il semble que cela va se concrétiser. Une classification pour le jeu vient d’apparaître en Australie, ce qui est certainement un bon signe. Nous aurons peut-être une date de sortie mondiale officielle lors de l'E3 de cette année. Réponse dans quelques jours...Source : https://www.gonintendo.com/stories/336770-dragon-quest-xi-s-gets-rated-in-australia

posted the 06/07/2019 at 12:44 PM by link49