Voici une Information autour d’une exclusivité Xbox One, Crackdown 3 :Microsoft a annoncé que le jeu Crackdown 3 recevait une nouvelle mise à jour appelée Extra Edition. Cette nouvelle mise à jour est gratuite et vous permettra d’obtenir les «Clés de la ville» qui débloquent tous les éléments de la campagne. Vous pouvez également recevoir des objets personnels tout en participant au mode zone de démolition. Les derniers ajouts importants à cette nouvelle mise à jour sont des astuces similaires à celles présentes dans le jeu Crackdown 2. Ces astuces varient de munitions illimitées, une ville vide et être un Dieu pur où vous êtes complètement immortel à tous les dommages :Il s’agit de la première mise à jour majeure du jeu Crackdown 3 depuis le lancement des jeux en février dernier. Le jeu Crackdown 3 a reçu des critiques médiocres au lancement en raison de son sentiment de datation et non de ce que l’on attend d’une exclusivité de cette génération. Quelle que soit la réception décevante du jeu, il est agréable de voir que le développeur et le développeur Sumo Digital prennent en charge le développement du jeu après son lancement. De plus, avec l’arrivée prochaine de l’E3, il est possible qu’il y ait une annonce pour encore plus de contenu…Source : https://www.dualshockers.com/crackdown-3-receives-significant-additions-in-extra-edition-update