Voici une Rumeur autour du jeu Death Stranding :Il semblerait que le jeu Death Stranding ait une date de sortie : le 8 novembre 2019. Cette révélation provient d'Antonio Fucito, plus connu sous le nom de Tanzen, qui a rapporté l'information sur Twitter. On aura certainement une date dans la journée officielle, les réservations ayant débuté sur le Playstation Store :On peut voir que les bonus de réservation valent leur pesant d'or...Source : https://nerd4.life/2019/05/29/death-stranding-revealed-the-possible-release-date/

Who likes this ?

posted the 05/29/2019 at 06:20 AM by link49