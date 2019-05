Voici une Information concernant les derniers jeux Resident Evil sur Nintendo Switch :On commence par les notes reçues par Resident Evil 1 :- Cultured Vultures : 8.5/10- Vandal : 8.4/10- 4Players.de : 8/10- Nintendo Enthusiast : 8/10- Nintendo Life : 8/10- Multiplayer.it : 7.8/10- NintendoWorldReport : 7.5/10- Hobby Consolas : 7.3/10Puis par celles obtenues par Resident Evil 0 :- Nintendo Enthusiast : 8/10- Hobby Consolas : 7.5/10- NintendoWorldReport : 7.5/10- 4Players.de : 7.4/10- Nintendo Life : 7/10- DualShockers : 6.5/10Et pour finir celles obtenues par Resident Evil 4 :- Nintendo Enthusiast : 9.5/10- Game Revolution : 9/10- NintendoWorldReport : 8.5/10- Digital Chums : 8.5/10- 4Players.de : 8/10- Nintendo Insider : 8/10- We Got This Covered : 8/10- Nintendo Life : 8/10- Hobby Consolas : 7.5/10- SpazioGames : 6.5/10Avec son test paru sur JeuxVidéo.com :De bonnes notes dans l'ensemble...Source : http://www.jeuxvideo.com/test/1049635/resident-evil-4-l-horreur-sur-switch-au-dela-des-ages.htm