Voici une Information autour du jeu Cyberpunk 2077 :Marcin Momot précise que durant l’E3, le Studio fera des projections de son prochain titre. Le jeu ne sera donc pas jouable, aussi bien pour les journalistes, que pour le public. On patienter avec un nouveau rendu de la pilosité de V, l’avatar principal dans le jeu :Plus qu’à espérer avoir une date de sortie début juin quand même…Source : https://wccftech.com/cyberpunk-2077-wont-be-playable-e3-2019

posted the 05/24/2019 at 12:28 PM by link49