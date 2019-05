Bon plan du soir avec le collector de Days Gone qui passe à 135€ au lieu de 150€A l'intérieur nous retrouvons :-Le jeu-Un Artbook-Un steelbook-Des DLC's-Une figurine-Des patchsJe compte sur vous pour passer par le lien

posted the 05/20/2019 at 10:13 PM by leblogdeshacka