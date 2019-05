Voici une Information concernant le jeu Team Sonic Racing :On commence par les notes :- Shacknews : 9/10- IGN : 8.5/10- PlayStation Universe : 8.5/10- The Games Machine : 8.4/10- GameCrate : 8.3/10- Twinfinite : 8/10- USgamer : 8/10- DualShockers : 8/10- Gamers Heroes : 8/10- Gaming Nexus : 8/10- PSX-Sense.nl : 8/10- ZTGD : 8/10- SpazioGames : 7.9/10-IGN Italia : 7.9/10- GamePro Germany : 7.9/10- Everyeye.it : 7.8/10- Hobby Consolas : 7.7/10- PlayStation LifeStyle : 7.5/10- God is a Geek : 7.5/10- Vandal : 7.5/10- Multiplayer.it : 7/10- InsideGamer.nl : 7/10- GamingTrend : 7/10- Attack of the Fanboy : 7/10- GameSpot : 7/10- Destructoid : 7/10- Push Square : 7/10- Stevivor : 6.5/10- Trusted Reviews : 6/10- Digital Chumps : 6/10- Eurogamer Italy : 6/10- TheSixthAxis : 6/10- VGC : 6/10- Daily Star : 6/10- GamesRadar+ : 5/10Puis le Test de JeuxVidéo.com :Et celui de Gameblog :Etenfin celui de Gamekult :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira le 21 mai prochain...Source : https://www.metacritic.com/game/playstation-4/team-sonic-racing/critic-reviews