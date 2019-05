Voici une Information autour du jeu Alan Wake :Sam Lake et Remedy Entertainment précise que le jeu fête ses neuf ans. En effet, le jeu est sorti le 14 mai 2010. En espérant qu'une suite voit quand même le jour. En attendant, on pourra patienter avec leur prochain jeu, Control...Source : https://www.resetera.com/threads/alan-wake-turns-9-today.116988/

posted the 05/15/2019 at 10:01 AM by link49