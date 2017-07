こんばんは。Tout d'abord, j'avais cet article en tête depuis des années et c'est en voyant l'article d'un autre membre du site (il se reconnaîtra) que j'ai finalement décidé de m'y mettre une bonne fois pour toutes. Donc étant donné que la génération de consoles précédente est terminée (), je pense qu'un top 10 sur chaque support soit nécessaire. On va donc commencer avec la, qui fut ma console principale sur la génération précédente jusqu'en 2011, puis je ferais deux autres top 10 pour laet laplus tard. Sans plus tarder, voici les 10 jeux que j'ai le plus apprécié sur