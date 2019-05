Voici une Information concernant le jeu RAGE 2 :On commence par les notes :- USGamer : 8/10- IGN : 8/10- Destructoid : 8/10- Eurogamer Italy : 8/10- JeuxActu : 8/10- Gamergen : 8/10- PlayStation Universe : 7.5/10- GameSpace : 7.5/10- Game Informer : 7/10- PCGamesN : 7/10- Screen Rant : 7/10- Gamers Heroes : 7/10- GameSpot : 6/10- GamesRadar+ : 6/10- Digital Trends : 6/10Puis le Test de JeuxVidéo.com :Et Test de Gamkult :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :On remarquera qu’il se fait descendre par les joueurs…Source : https://www.resetera.com/threads/rage-2-review-thread.116645