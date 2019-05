Voici une Rumeur concernant le Studio From Software :From Software révélerait un nouveau jeu à l'E3 2019, selon une nouvelle rumeur. De plus, le titre serait un monde ouvert. Ce serait la première fois qu'ils travailleraient dans un monde ouvert, car ils utilisaient auparavant un design plus orienté hub pour leurs jeux. Selon cette rumeur qui a été partagée par Reddit, le jeu serait multi-plateforme. Il ne s'agirait pas d'une suite de Bloodborne, malheureusement. Réponse le mois prochain...Source : https://gearnuke.com/from-softwares-new-project-to-be-revealed-at-e3-2019-rumor