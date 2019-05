Voici une Information concernant le jeu Mortal Kombat 11 :La dernière mise à jour ajoute un peu plus de gore à l'expérience Mortal Kombat 11 sur Nintendo Switch, en particulier sur le corps et les vêtements des combattants. L'exemple parfait est illustré ci-dessus, où la fatalité de Cassie Cage rend maintenant ses mains sales et tâchées de sang, au lieu des mains parfaitement nettes avant. Une bonne chose, ou pas...Source : https://www.gonintendo.com/stories/335132-mortal-kombat-11-s-most-recent-switch-update-adds-in-a-bit-more-g

posted the 05/11/2019 at 06:50 AM by link49