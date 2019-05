Voici une Information autour de la Nintendo Switch :À l'époque de la Wii U, Nintendo et PlatinumGames ont maintenu une relation solide. Les deux parties se sont associées sur Bayonetta, The Wonderful 101, Star Fox Zero... Atsushi Inaba, responsable du studio, a évoqué la relation de PlatinumGames avec Nintendo dans une interview accordée à VGC:« Nintendo est une entreprise qui respecte les créateurs. De ce point de vue, c'est une solution forte et organique pour nous. Toutefois, sachez que je les connais personnellement depuis plus de 20 ans et que PlatinumGames s’entretient avec eux depuis longtemps. C’est donc une relation qui s’est forgée au cours des 20 dernières années. Ce n'est pas comme si ces deux dernières années, ils venaient frapper à notre porte en disant: "Faisons tous ces jeux!". Nous sommes amis depuis longtemps et, grâce à ce cycle, nous avons construit beaucoup de confiance et appris à connaître qui est cette autre société et qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités au fil du temps. Donc, c’est simplement que les deux entreprises ont beaucoup de confiance. »Inaba a également répondu à un commentaire selon lequel la Nintendo Switch se débrouillait très bien et se vendait beaucoup, en particulier au Japon:« Absolument. Cela rend les deux parties heureuses car si vous créez un jeu et que c’est malheureusement pour une plate-forme qui ne se comporte pas très bien, aucune des deux équipes n’est heureuse. Pouvoir créer des jeux pour du matériel très performant fait le bonheur des deux côtés. Sans aucun doute, la Nintendo Switch joue un rôle important dans la croissance du marché japonais actuellement. Mais aussi, il y a plus de jeux PC au Japon qu'il n'y en avait et le public japonais commence à jouer plus de genres à thème occidental : des choses comme des FPS et des Battle Royale. Au Japon, les jeunes joueurs ne sont pas tellement réticents face aux nouveautés. »En espérant que d'autres projets voient ensuite le jour...Source : https://nintendoeverything.com/platinumgames-on-its-relationship-with-nintendo-switchs-success