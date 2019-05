Voici une Information concernant le Studio Quantic Dream :Les journaux français ont signalé en 2018 qu'il existait une culture de travail toxique dans le studio de jeux vidéo qui impliquait le harcèlement des employés, le racisme occasionnel et un environnement de travail généralement inconfortable. Quantic Dream a riposté contre l'accusation, bien que la situation soit relativement calme depuis que Sony a menacé de poursuivre en justice les journalistes qui ont écrit l'histoire.Aujourd’hui, l’initiative du syndicat des développeurs de jeux Game Workers Unite s’est associée au syndicat français Solidaires Informatique pour solliciter les témoignages d’employés passés et présents sur le studio, en particulier sur le sujet du comportement sexuel au sein de Quantic Dream. Les deux syndicats déclarent avoir reçu des plaintes dans l'entreprise et des problèmes persistants de harcèlement sexuel et espèrent entendre d'autres victimes présumées en effectuant un appel public."Ces infractions sont extrêmement graves et punies par la loi. Cependant, elles semblent se répéter impunément pendant plusieurs années en raison d'une forte omerta, cela doit cesser", indique le communiqué de Game Workers Unite. Omerta est un code de silence sur les activités criminelles, généralement pour protéger les autres.En réponse, Quantic Dream a publié sa propre déclaration sur Twitter, niant avoir connaissance de tout acte répréhensible et demandant à toutes les victimes de parler aux autorités :Reste à voir si cela prendra ou pas de l'ampleur...Source : https://www.gameinformer.com/2019/05/07/game-workers-union-calls-for-testimonies-from-quantic-dream-employees-about-harassment