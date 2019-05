Voici une Information concernant la Xbox One :C'est aujourd'hui même que sort la nouvelle console de Microsoft. Cette console, identique à la version S classique, mais sans lecteur disque, est maintenant disponible à l'achat. Pour rappel, elle coûte 229,99€ et est vendue avec trois jeux : Minecraft, Sea of Thieves et Forza Horizon 3. Reste à voir si ce modèle relancera un peu les ventes...Source : http://xbox-mag.net/2019/05/07/la-xbox-one-s-digital-est-maintenant-disponible