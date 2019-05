Voici une Information autour du jeu Bayonetta 3 :Hier, on a appris que le jeu Bayonetta 3 avait un changement de processus de conception par rapport aux deux premiers titres. Atsushi Inaba a également déclaré :« Avec Bayonetta 1 et 2, nous avions essentiellement un processus de développement orthodoxe, du moins pour nous. Nous avons fait la première étape, puis la deuxième étape, puis la troisième étape et avons construit le scénario et le rythme chronologiquement. Pour Bayonetta 3, nous pouvons dire que nous avons suffisamment appris en faisant les deux derniers pour changer notre processus de manière différente de celle que je viens de décrire. Peut-être que les joueurs le reconnaîtront également. Et ce sont toutes les allusions que vous obtenez! »En espérant en attendre plus sous peu…Source : https://www.gonintendo.com/stories/334582-platinum-shares-another-slight-detail-on-the-unorthodox-developme